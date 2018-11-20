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      Порошенко відзначив нагородою політв'язня Сущенка

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      Сущенко був відзначений нагородою президента
      Сущенко був відзначений нагородою президента / Фото з відкритих джерел

      У вівторок, 20 листопада, Президент України Петро Порошенко відзначив незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка нагородою за мужність, героїзм і патріотизм.

      Про це глава держави написав у Twitter.

      "Сьогодні, вручаючи державні нагороди працівникам Укрінформу, відзначив нагородою Романа Сущенка – за мужність, за героїзм і патріотизм", – написав Порошенко.

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      За словами президента, сотні організацій вимагають від Росії негайно звільнити Сущенка та інших політв’язнів.

      Роман Сущенко платить велику ціну за можливість говорити правду. Завдяки українським дипломатам і медіа-спільноті, на захист Романа об’єднався весь цивілізований світ, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, Міжнародна Європейська федерації журналістів,
      – сказав глава держави.

      Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка.

      Хто такий Роман Сущенко? Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Роман Сущенко Українці в полоні РФ Петро Порошенко журналісти ЗМІ Нагороди
      Джерело: 24 канал
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