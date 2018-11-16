22:48
16 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, сегодня
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Сенцова наградили премией Магнитского: что это такое

      41 Читати новину українською
      Сенцова наградили премией Магнитского
      Сенцова наградили премией Магнитского / Фото из открытых источников

      В четверг, 15 ноября, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов был награжден премией имени Сергея Магнитского. Это международная премия в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире.

      Об этом сообщает Zn.ua.

      Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный, а также посмертно награжденній американский сенатор Джон Маккейн.

      Читайте также: Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать

      В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов и представителей некоммерческих организаций.

      Напомним, 25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение должно состояться 12 декабря во французском Страсбурге.

      А 14 ноября Олег Сенцов был удостоен награды проекта "Платформа европейской памяти и совести", который исследует тоталитарные режимы в Европе в XX веке.

      Что такое премия имени Магнитского?
      Была основана в 2015 году. Это не денежная премия и присуждается она за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность в защите прав человека не только в России, но и в других странах.

      Кто такой Сергей Магнитский?
      Российский аудитор, работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе за 7 дней до окончания срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда. На Западе арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками, которые использовались для масштабного разворовывания бюджетных средств.

      Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Награды
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Атака вирусом Petya: целью хакеров была Украина, – глава Минобороны Польши
       29 июня 2017 , 16:22
      Мертвый город: в сети показали пустой вокзал оккупированного Симферополя
       27 октября , 10:11
      Названо условие, при котором Суркис заплатит Коломойскому за переход форварда в Динамо
       29 августа , 12:51
      Киевсовет разрешил ехать 80 км/ч на 17 улицах
       10 октября , 09:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук