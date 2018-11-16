Сенцова наградили премией Магнитского: что это такое

В четверг, 15 ноября, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов был награжден премией имени Сергея Магнитского. Это международная премия в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире.

Об этом сообщает Zn.ua.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный, а также посмертно награжденній американский сенатор Джон Маккейн.

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В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов и представителей некоммерческих организаций.

Напомним, 25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение должно состояться 12 декабря во французском Страсбурге.

А 14 ноября Олег Сенцов был удостоен награды проекта "Платформа европейской памяти и совести", который исследует тоталитарные режимы в Европе в XX веке.

Что такое премия имени Магнитского?

Была основана в 2015 году. Это не денежная премия и присуждается она за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность в защите прав человека не только в России, но и в других странах.

Кто такой Сергей Магнитский?

Российский аудитор, работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году был арестован и умер в изоляторе за 7 дней до окончания срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда. На Западе арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, организованные российскими чиновниками и силовиками, которые использовались для масштабного разворовывания бюджетных средств.