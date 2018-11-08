Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать

В Киеве впервые показали спектакль "Burning Doors" ( "Горящие двери") Белорусского Свободного театра, официально запрещенного в Беларуси и действующего в подполье. По версии "Нью-Йорк Таймс" спектакль входит в тройку важнейших театральных событий года.

Это история о судьбах трех людей искусства, оказавшихся в тюрьме: кинорежиссера Олега Сенцова, активистки Марии Алехиной и художника Петра Павленского.

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Она акцентирует внимание на невозможности политических преследований в 21 веке. Художник-руководитель Наталья Коляда отметила, что спектакль – элемент давления на Путина.

Спектаклю два года. Мировые гастроли начались в 2016-м. Его уже видели и высоко оценили на всех континентах ведущие театральные критики и авторитетные мировые СМИ. Именно с этого времени вместе с показом спектакля была развернута общественная кампания за освобождение политзаключенных и в частности Олега Сенцова.

Ни одна британская театральная компания не может достичь такого уровня интеллектуальной, эмоциональной и политической интенсивности в своих спектаклях. Белорусский Свободный театр и "Горящие двери", – потрясающие,

– написал обозреватель Кеол Уодис в издании Reviews Gate.

"Через весь спектакль прошел огромный поток физического театра, когда актеры вкладывали пласты своими телами и пролетали в воздухе. Был юмор, но в основном это было болезненно – особенно фрагмент Кирилла Константинова, который заплакал и помочился на сцене, чтобы спрятать и задушить эмоции своего прошлого", – отмечает The Guardian.



Фото из спектакля

Они отражают наименее привлекательные стороны жизни по ту сторону бывшего "железного занавеса" с мрачной печалью, пытаясь показать Западу, что происходит, и с очевидным желанием добиться изменений,

– акцентирует внимание British Theatre Guide.

6 и 7 ноября состоялись первые показы "Горящих дверей" и в Украине. Их инициировал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. В спектакле звучит также его песня "Наодинці" в хоровом исполнении актеров.

Дело чести – привезти в Украину мировой театральный бестселлер о Сенцове. Это представление о свободе и здравом смысле, которое всколыхнуло мир. Благодаря ему, на всех континентах имя наших людей не сходит с первых полос,

– сказал Хлывнюк.



Андрей Хлывнюк и руководители Белорусского Свободного театра



Андрей Хлывнюк

Режиссер Белорусского Свободного театра Николай Халезин рассказал, почему очень важно показать этот спектакль именно в Украине.

"Во-первых, украинцы должны видеть, что то, что происходит в их стране, небезразлично людям других стран. Над этим спектаклем работали люди из Беларуси, Великобритании, Австралии, Ирландии, России. Во-вторых, украинцы должны увидеть представление, которое уже объехало весь мир – от Италии и Германии до США, Канады и Австралии. В-третьих, это повод для дискуссии не только о том, что произошло со всеми нами, но и о нашем общем будущем", – сказал Халезин.

Билет на спектакль можно было приобрести себе или кому-то другому. Для этого на Facebook-странице кампании "Save Oleg Sentsov" была опция – купить для тех, кто не может его себе позволить. Организаторы передавали их волонтерам или родственникам политзаключенных. Всю прибыль от продажи билетов тоже передали семьям политзаключенных.

На столичных показах в театре Франко был аншлаг. Градус эмоционального напряжения зашкаливал. Актеры выкладывались на полную. Ведь в этом спектакле тело – главный инструмент речи. Много психологизма, хореографии, акробатики и физических трюков разворачивалось на сцене. Актеры также цитировали Фуко, Достоевского и речь Сенцова из зала суда.

Зрители на спектакле

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На спектакль пришли культурные деятели, знаменитости, в частности фронтмен группы ТНМК "Фагот" Олег Михайлюта и футболист Александр Шовковский, и бывшие политзаключенные.

Спектакль действительно поражает, сценической речью передает то, что я проходил: пытки, истязания, пребывание в камерах смертников ... Чувствовал, что меня бросили туда снова. Очень нужно именно таким языком донести до людей, что боль, страдания, несправедливость порождают тоталитарные системы, для которых человек ничто. Я помню, как они меня первый раз пытали с мешком на голове. И после этого новая жизнь, потому что ты уже другой. Спектакль показывает то, от чего мы должны отходить все дальше, где нет надругательств над человеком,

– говорит бывший политзаключенный Игорь Козловский.

По его мнению, актуализировать тему политзаключенных надо различными формами: художественными, социальными и политическими акциями. Чтобы люди на свободе понимали, что тоже несут ответственность за людей, которые страдают в застенках режима.