20:01
8 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Розпил путінських вундервафлів. Марш православних авіаторів
      Вєсті Кремля
      22:05, 7 листопада
      Вєсті.UA. Еволюція Савченко. Лист Путіну
      Вєсті.UA
      19:50, сьогодні
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, 7 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Публікації Статті
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати

      42 Читать новость на русском
      Спектакль поставив офіційно заборонений у Білорусі театр
      Спектакль поставив офіційно заборонений у Білорусі театр / 24 канал

      У Києві вперше показали виставу "Burning Doors" ("Палаючі двері") Білоруського Вільного театру, що офіційно заборонений в Білорусі і діє у підпіллі. За версією "Нью Йорк Таймс" спектакль входить до трійки найважливіших театральних подій року.

      Це історія про долі трьох людей мистецтва, що опинилися у в'язниці: кінорежисера Олега Сенцова, активістки Марії Альохіної і художника Петра Павленського.

      Читайте також: До візиту Путіна у Парижі влаштують акцію на підтримку Сенцова

      І привертає увагу до неможливості політичних переслідувань у 21 столітті. Художник-керівник Наталія Коляда наголосила, що спектакль  елемент тиску на Путіна.

      Спектаклю два роки. Світові гастролі розпочались у 2016-му. Його вже бачили і високо оцінили на всіх континентах провідні театральні критики й авторитетні світові ЗМІ. Саме з того часу разом із показом вистави була розгорнута громадська кампанія за звільнення політв’язнів та зокрема Олега Сенцова.

      Жодна британська театральна компанія не може зробити такого рівня інтелектуальної, емоційної і політичної інтенсивності у свої вистави. Білоруський Вільний Театр і "Палаючі двері", – приголомшливі,
      – написав оглядач Кеол Уодис у виданні Reviews Gate.

      "Через всю виставу пройшов величезний потік фізичного театру, коли актори вкладали пласти своїми тілами і пролітали у повітрі. Був гумор, але в основному це було болісно – особливо фрагмент Кирила Константинова, який заплакав і помочився на сцені, щоб заховати і задушити емоції свого минулого", – відзначає The Guardian.


      Фото з вистави

      Вони відображають найменш привабливі аспекти життя по той бік колишньої "залізної завіси" з похмурою журбою, намагаючись показати Заходу, що насправді відбувається, і з очевидним бажанням домогтися змін,
      – акцентує увагу British Theatre Guide.

      6 та 7 листопада відбулись перші покази "Палаючих дверей" і в Україні. Їх ініціював лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. У спектаклі звучить також його пісня "Наодинці" у хоровому виконанні акторів. 

      Справа честі  привезти в Україну світовий театральний бестселер про Сенцова. Це вистава про свободу і здоровий глузд, що сколихнула світ. Завдяки їй, на всіх континентах ім'я наших людей не сходить з перших шпальт,
        сказав Хливнюк.


      Андрій Хливнюк та керівники Білоруського Вільного театру


      Андрій Хливнюк

      Режисер Білоруського Вільного Театру Микола Халезін розповів, чому дуже важливо показати цю виставу саме в Україні.

      "По-перше, українці мають бачити, що те відбувається в їхній країні, небайдуже людям інших країн. Над цією виставою працювали люди з Білорусі, Великобританії, Австралії, Ірландії, Росії. По-друге, українці мають побачити виставу, яка вже об'їхала весь світ  від Італії та Німеччини до США, Канади та Австралії. По-третє, це привід для дискусії не тільки про те, що сталося з усіма нами, а й про наше спільне майбутнє,  сказав Халезін.

      Квиток на спектакль можна було придбати собі або комусь іншому. Для цього на Facebook-сторінці кампанії "Save Oleg Sentsov" була опція  купити для тих, хто не може його собі дозволити. Організатори передавали їх волонтерам або родичам політв»язнів. Весь прибуток від продажу квитків теж передали сім’ям політв’язнів.

      На столичних показах у театрі Франка був аншлаг. Градус емоційної напруги зашкалював. Актори викладались наповну. Адже у цій виставі тіло – головний інструмент мовлення. Багато психологізму, хореографії, акробатики та фізичних трюків розгорталось на сцені. Актори також цитували Фуко, Достоєвського і промову Сенцова з зали суду.


      Глядачі на виставі

      Читайте також: У Путіна відхилили ще одне прохання про помилування Сенцова

      На спектакль прийшли культурні діячі, знаменитості, зокрема фронтмен гурту "Фагот" Олег Михайлюта та футболіст Олександр Шовковський, і колишні політв'язні.

      Спектакль дійсно вражає, бо сценічною мовою передає те, що я проходив: тортури, катування, перебування в камерах смертників… Відчував, ніби мене перекинули туди знову. Надзвичайно потрібно саме такою мовою донести до людей, що біль, страждання, несправедливість породжують тоталітарні системи, для яких людина ніщо. Я пам'ятаю, як вони мене перший раз катували з мішком на голові. І після цього нове життя, бо ти вже інший. Спектакль показує те, від чого ми маємо відходити все далі, де немає наруг над людиною,
        говорить колишній політв'язень Ігор Козловський.

      На його думку, актуалізувати тему політв'язнів треба різними формами: мистецькими, соціальними та політичними акціями. Аби люди на волі розуміли, що теж несуть відповідальність за людей, які страждають у застінках режиму.

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Статті Новини культури Олег Сенцов заручники
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      сьогодні , 20:01 Розмитнення євроблях: що змінює новий закон
      Яніна Ткачук
      Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати
      сьогодні , 19:08 Спектакль "Burning Doors" про Сенцова вперше показали в Україні: що треба знати
      Катерина Петренко
      Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      сьогодні , 19:01 Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      Злой Одессит
      Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      сьогодні , 18:12 Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Україну
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сьогодні , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого
       6 березня , 20:02
      Реєстрація автомобіля у 2018 році: скільки платити
       5 січня , 14:00
      Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
       28 травня , 19:02
      Усе про вакцинацію: кому і коли варто робити, небезпека, протипоказання, поради лікаря
      24 квітня , 14:04
      Дівчата-копи: що приховує реформа поліції
       4 серпня 2017 , 09:00
      Цирковий переворот: що спільного між Порошенко та генералом Скоропадським
       29 квітня , 11:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук