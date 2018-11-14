Сенцову присудили еще одну весомую награду

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно осужден в России, удостоен награды проекта "Платформа европейской памяти и совести", который исследует тоталитарные режимы в Европе в XX веке.

14 ноября награду присудили в парламенте Словении. Ее получил украинский посол Михаил Бродович.

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Об этом дипломат написал в своем Facebook.

В Парламенте Словении состоялось очень приятная и неординарное событие – в рамках международной конференции "Темная сторона луны" имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отметили украинского режиссера и политического узника Кремля Олега Сенцова,

– отметил дипломат.

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Посол выразил благодарность Международной общности "за демонстрацию своей солидарности с украинскими политическими пленниками".

Сьогодні Посол @MBrodovych взяв участь у другій частині міжнародної конференції «Темна сторона місяця», у рамках якої було вручено премію Платформи європейської пам’яті та сумління українському режисеру та політичному в’язню Кремля Олегу Сенцову pic.twitter.com/BWmJ9fxo06 — UkraineInSlovenia (@UKRinSVN) 14 листопада 2018 р.

Что такое Платформа европейской памяти и совести?

Это международный проект, который исследует деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке. В 2011 году его основали в Праге на саммите глав правительств стран Вышеградской четверки (группы Польши, Чехии, Венгрии и Словакии).

25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение должно состояться 12 декабря во французском Страсбурге.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?

Украинского режисеар Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.



5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.