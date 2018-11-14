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      Сенцову присудили ще одну вагому нагороду

      15 Читать новость на русском
      Олег Сенцов удостоєний нагороди Платформи європейської пам'яті та сумління
      Олег Сенцов удостоєний нагороди Платформи європейської пам'яті та сумління / Фото із соцмереж

      Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії, удостоєний нагороди проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у XX столітті.

      14 листопада нагороду присудили у парламенті Словенії. Її отримав український посол Михайло Бродович.

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      Про це дипломат написав у своєму Facebook.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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