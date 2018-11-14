Сенцову присудили ще одну вагому нагороду
Український режисер Олег Сенцов, який незаконно засуджений у Росії, удостоєний нагороди проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у XX столітті.
14 листопада нагороду присудили у парламенті Словенії. Її отримав український посол Михайло Бродович.
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Про це дипломат написав у своєму Facebook.
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Джерело: 24 канал
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