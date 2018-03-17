Порошенко отправится с рабочим визитом в Кувейт и Катар

18-19 марта 2018 президент Украины Петр Порошенко осуществит государственный визит в Кувейт. 19-20 марта он посетит Катар.

Как сообщается на сайте президента, программой пребывания предусмотрены переговоры президента Украины с высшим политическим руководством страны – эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом и остальным чиновников.

"В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

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19-20 марта 2018 президент Украины посетит с официальным визитом Катар. Программой пребывания предусмотрены переговоры главы украинского государства с высшим политическим руководством Катара эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Кроме подписания договоров, Порошенко примет участие в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".