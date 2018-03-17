Порошенко відправиться з робочим візитом у Кувейт та Катар

18-19 березня 2018 року Президент України Петро Порошенко здійснить здійснить державний візит до Кувейту. 19–20 березня він відвідає Катар.

Як повідомляється на сайті Президента, Програмою перебування передбачені переговори Президента України з найвищим політичним керівництвом країни – Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом та рештою чиновників.

"У рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-кувейтського співробітництва у торговельно-економічній, військово-технічній, інвестиційній та гуманітарній сферах. Планується підписання низки двосторонніх документів", – йдеться в повідомленні.

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19–20 березня 2018 року Президент України здійснить офіційний візит до Держави Катар. Програмою перебування передбачені переговори Глави Української держави з найвищим політичним керівництвом Катару – Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Окрім підписання договорів, Порошенко візьме участь у відкритті міжнародної агропромислової виставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".