Порошенко передал украинским военным необычный подарок от жены: фото

Во время посещения прифронтового Мариуполя, Президент Украины Петр Порошенко встретился с украинскими военными.

Во время этой встречи Петр Порошенко передал украинским защитникам куличи, которые испекла его жена Марина. А также обереги, которые для них изготовили дети из Сум.

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"Конечно, в этот день мы должны поблагодарить наших воинов, которые с риском для жизни сегодня защищают украинскую землю и защищают от российской агрессии, потому что без них, несмотря на то, что мы стоим на позициях мира, без них Украины бы не было", – сказал Петр Порошенко.