Порошенко передав українським військовим незвичний подарунок від дружини: фото

Під час відвідин прифронтового Маріуполя, Президента України Петро Порошенко зустрівся з українськими військовими.

Під час цієї зустрічі Петро Порошенко передав українським захисникам паски, які спекла його дружина Марина. А також обереги, які для них виготовили діти із Сум.

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"Звичайно у цей день ми маємо подякувати нашим воїнам, які з ризиком для життя сьогодні боронять українську землю і захищають від російської агресії бо без них, незважаючи на те, що ми стоїмо на позиціях миру, без них України б не було", – сказав Петро Порошенко.