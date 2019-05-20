15:58
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Порошенко планирует баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

      92 Читати новину українською
      Порошенко хочет баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году
      Порошенко хочет баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году / president.gov.ua

      Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

      Пятый глава государства рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, что пойдет на выборы через 5 лет, потому что хочет укрепить достижения Украины, а не удержать власть.

      Читайте также: Какое политическое будущее ждет Порошенко: мнение эксперта

      Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советами, если он их потребует. И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что держусь за власть, а потому что я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутое, как это уже было 100 лет назад,
      – заявил Порошенко.

      Политик добавил, что гордится своим президентством и вспомнил о борьбе против России и проведении реформ в Украине.

      Порошенко отметил, что не считает проигрышем свое участие в президентских выборах-2019, на которых победу одержал Владимир Зеленский.

      "Я рассматриваю выборы, которые состоялись, не как поражение. И этим я больше всего горжусь, что мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", – сказал Порошенко.

      Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

      20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского.

      результати виборів президента
      Результаты президентских выборов

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      12682
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Президент Украины Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      сегодня , 15:30 Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському
      Сергій Лещенко 403
      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      сегодня , 15:16 Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном
      Анастасія Зазуляк 766
      Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      сегодня , 15:01 Опасный пример Порошенко, или Каких проблем должен опасаться Зеленский
      Юрій Бутусов 1529
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      сегодня , 13:31 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
      Юлія Гілей 30869
      Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      сегодня , 13:00 Скандал з "мостом Кличка": як оточення мера нахабно надурило українців на 10 мільйонів доларів
      Дмитро Гнап 816
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук