Порошенко планирует баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал остаться в политике и участвовать в следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Пятый глава государства рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt, что пойдет на выборы через 5 лет, потому что хочет укрепить достижения Украины, а не удержать власть.

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Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советами, если он их потребует. И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что держусь за власть, а потому что я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутое, как это уже было 100 лет назад,

– заявил Порошенко.

Политик добавил, что гордится своим президентством и вспомнил о борьбе против России и проведении реформ в Украине.

Порошенко отметил, что не считает проигрышем свое участие в президентских выборах-2019, на которых победу одержал Владимир Зеленский.

"Я рассматриваю выборы, которые состоялись, не как поражение. И этим я больше всего горжусь, что мы утвердили в Украине новую демократическую традицию. Это были свободные и честные выборы, в которых победил мой оппонент, и я его с этим поздравил", – сказал Порошенко.

Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского.





Результаты президентских выборов