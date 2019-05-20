Порошенко планує балотуватися у президенти на виборах у 2024 році

Екс-президент України Петро Порошенко пообіцяв залишитися у політиці і брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

П'ятий глава держави розповів в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt розповів, що піде на вибори через 5 років, бо хоче зміцнити досягнення України, а не втримати владу.

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Я залишаюсь в політиці і новому буду радий допомогти новому президенту порадами, якщо він їх потребуватиме. І так, я намагатимусь взяти участь в наступних президентських виборах. Але не тому, що тримаюсь за владу, а тому що я хочу допомогти запобігти тому, щоб ми не втратили досягнуте, як це вже було 100 років тому,

– заявив Порошенко.

Політик додав, що пишається своїм президентством та згадав про боротьбу проти Росії та проведення реформ в Україні.

Порошенко відзначив, що не вважає програшем свою участь у президентських виборах-2019, на яких перемогу здобув Володимир Зеленський.

"Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку. І цим я найбільше пишаюсь, що ми утвердити в Україні нову демократичну традицію. Це були вільні і чесні вибори, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав", – сказав Порошенко.

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.



20 травня у Верховній Раді відбулася церемонія інавгурації Володимира Зеленського.





Результати президентських виборів