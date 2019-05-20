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      Порошенко планує балотуватися у президенти на виборах у 2024 році

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      Порошенко хоче балотуватися у президенти на наступних виборах у 2024 році
      Порошенко хоче балотуватися у президенти на наступних виборах у 2024 році / president.gov.ua

      Екс-президент України Петро Порошенко пообіцяв залишитися у політиці і брати участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

      П'ятий глава держави розповів в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt розповів, що піде на вибори через 5 років, бо хоче зміцнити досягнення України, а не втримати владу.

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      Я залишаюсь в політиці і новому буду радий допомогти новому президенту порадами, якщо він їх потребуватиме. І так, я намагатимусь взяти участь в наступних президентських виборах. Але не тому, що тримаюсь за владу, а тому що я хочу допомогти запобігти тому, щоб ми не втратили досягнуте, як це вже було 100 років тому,
      – заявив Порошенко.

      Політик додав, що пишається своїм президентством та згадав про боротьбу проти Росії та проведення реформ в Україні.

      Порошенко відзначив, що не вважає програшем свою участь у президентських виборах-2019, на яких перемогу здобув Володимир Зеленський.

      "Я розглядаю вибори, що відбулись, не як поразку. І цим я найбільше пишаюсь, що ми утвердити в Україні нову демократичну традицію. Це були вільні і чесні вибори, у яких переміг мій опонент, і я його з цим привітав", – сказав Порошенко.

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      20 травня у Верховній Раді відбулася церемонія інавгурації Володимира Зеленського.

      результати виборів президента
      Результати президентських виборів

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Петро Порошенко
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