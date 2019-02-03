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      Порошенко подал документы в ЦИК: фото

      35 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Действующий глава государства Петр Порошенко занес документы для регистрации в президентских выборах в Центральную избирательную комиссию. Сделал он это тайно от прессы.

      Порошенко принес документы в последний день регистрации кандидатов в президенты, 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Facebook.

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      Как видно из фото, вместе с Петром Порошенко во время регистрации в ЦИК находилась его жена, Марина Порошенко.

      Вероятно, глава государства зашел в ЦИК с черного хода. Журналисты, которые в последний день регистрации кандидатов находятся под стенами Центризбиркома, не заметили ни президентского кортежа, ни самого Порошенко возле центрального входа в здание.

      В последний день регистрации кандидатов в президенты в ЦИК по состоянию на 17 час документы подали бывший журналист и выдвиженец от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, а также Надежда Савченко. Документы арестованного нардепа в ЦИК принесла ее сестра Вера.

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?
      Украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этой должности не менее 5 лет.
      Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      По последним данным, уже более 50 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. 26 из них уже официально зарегистрировали.

      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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