Порошенко подав документи у ЦВК: фото

Чинний глава держави Петро Порошенко відніс документи для реєстрації у президентських виборах до Центральної виборчої комісії. Зробив він це таємно від преси.

Порошенко приніс документи в останній день реєстрації кандидатів у президенти, 3 лютого. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму Facebook.

Читайте також: Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву

Як видно із фото, разом із Петром Порошенком під час реєстрації у ЦВК перебувала його дружина, Марина Порошенко.

Ймовірно, глава держави зайшов до ЦВК із чорного ходу. Журналісти, які в останній день реєстрації кандидатів перебувають під стінами Центрвиборчкому, не помітили ані президентського кортежу, ані самого Порошенка поблизу центрального входу у будівлю.

Новина доповнюється...