Порошенко подписал тайное положение про Силы спецопераций
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения про Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.
Этот указ опубликован на сайте главы государства.
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"Согласно части пятой статьи 10 Закона Украины "О Вооруженных силах Украины "постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.
Однако, именно положение добавляется тайно.
Источник: 24 Канал
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