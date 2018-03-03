Порошенко підписав таємне положення про Сили спецоперацій
Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України.
Цей указ опублікований на сайті глави держави.
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"Відповідно до частини п'ятої статті 10 закону України "Про Збройні сили України" постановляю: затвердити положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України", – сказано у документі.
Однак, саме положення додається таємно.
Джерело: 24 Канал
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