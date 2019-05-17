Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об инаугурации своего преемника Владимира Зеленского. Документ уже вступил в силу.

В своем указе Порошенко постановил создать специальный организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией. В нем он поручает Министерству иностранных дел заняться приглашением иностранных гостей и делегаций. Указ Порошенко №228 об инаугурации Владимира Зеленского опубликован на сайте президента.

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Кроме того, Порошенко поручает Министерству внутренних дел заняться обеспечением общественного порядка в день церемонии; Кабмину и Государственному управлению делами осуществить финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятия, а Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины – обеспечить широкое освещение инаугурации в СМИ.

Отметим, что парламент наконец определился с датой проведения торжественной церемонии передачи власти Зеленскому. Так, для инаугурации новоизбранного президента выбрали 20 мая. Мероприятие начнется в 10 утра.

В команде Зеленского не слишком довольны таким решением Рады. Там говорят, нардепы хотели "специально насолить" киевлянам и гостям столицы, выбрав днем ​​инаугурации утро понедельника.

Сам Зеленский решение парламента прокомментировал в своем Twitter.

Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решение без таких проволочек,

– написал он.