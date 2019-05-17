Порошенко підписав указ про інавгурацію Зеленського

Чинний Президент України Петро Порошенко підписав указ про інавгурацію свого наступника Володимира Зеленського. Документ вже набув чинності.

У своєму указі Порошенко постановляє створити спеціальний організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією. У ньому він доручає Міністерству закордонних справ зайнятися запрошенням іноземних гостей та делегацій. Указ Порошенка №228 про інавгурацію Володимира Зеленського опублікований на сайті президента.

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Окрім того, Порошенко доручає Міністерству внутрішніх справ зайнятися забезпеченням громадського порядку у день церемонії; Кабміну та Державному управлінню справами здійснити фінансове і матеріально-технічне забезпечення заходу, а Державному комітету телебачення і радіомовлення України – забезпечити широке висвітлення інавгурації у ЗМІ.

Зазначимо, що парламент нарешті визначився із датою проведення урочистої церемонії передачі влади Зеленському. Так, для інавгурації новообраного президента обрали 20 травня. Захід розпочнеться о 10 годині ранку.

У команді Зеленського не надто задоволені таким рішенням Ради. Там кажуть, нардепи хотіли "спеціально насолити" киянам і гостям столиці, обравши днем інавгурації ранок понеділка.

Сам Зеленський рішення парламенту прокоментував у своєму Twitter.

Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми знадобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада буде приймати рішення без таких зволікань,

– написав він.