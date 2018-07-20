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Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты пострадавшим майдановцам

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Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты пострадавшим майдановцам
Порошенко подписал закон об усилении соцзащиты пострадавшим майдановцам / ecology.unian.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Порошенко отметил, что Украина поддерживает героев Революции Достоинства и воинов, которые защищают нас от российской агрессии.

Президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства и некоторых других лиц", которым усилена социальная защита участников АТО, Революции Достоинства и их семей,
– говорится в заметке.

Петр Порошенко также заявил, что отныне, согласно данному закону, будут расширены льготы и гарантии пострадавших майдановцев, усовершенствовано законодательство о статусе работников, участвовавших в АТО и нормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью.

К слову, Президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова главы Российской Федерации Владимира Путина о "референдуме" в Крыму на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Теги: Новости Украины Евромайдан Законопроект Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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