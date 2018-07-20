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Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту постраждалим майданівцям

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Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту постраждалим майданівцям
Порошенко підписав закон про посилення соцзахисту постраждалим майданівцям / 5 Канал

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Порошенко зазначив, що Україна підтримує героїв Революції Гідності та воїнів, що боронять нас від російської агресії.

Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб", яким посилено соціальний захист учасників АТО, Революції Гідності та їх родин,
– йдеться в дописі.

Петро Порошенко також заявив, що відтепер, згідно з даним законом, буде розширено пільги та гарантії постраждалих майданівців, удосконалено законодавство щодо статусу працівників, які брали участь в АТО та унормовано порядок експертизи для дітей з інвалідністю.

До слова, Президент України Петро Порошенко назвав "смішними" слова глави Російської Федерації Володимира Путіна про "референдум" у Криму на прес-конференції за підсумками переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.

Теги: Новини України Законопроект Петро Порошенко Євромайдан
Джерело: 24 канал
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