Заява Путіна про "референдум" у Криму: з'явилась реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко назвав "смішними" слова глави Російської Федерації Володимира Путіна про "референдум" у Криму на прес-конференції за підсумками переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу ICTV.

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Як відомо, 16 липня президент РФ Володимир Путін під час спільної конференції зі своїм американським колегою Дональдом Трампом заявив, що Росія провела на території Криму "референдум у строгій відповідності з міжнародним правом та уставом ООН". Водночас, сам Трамп визнав "референдум" незаконним.

Коментуючи такі заяви, Порошенко наголосив, що вважає доброю позицію президента США про незаконність анексії Криму російською стороною.

"Дуже добре, що президент Трамп не здав жодної позиції по Україні ... Наприклад, чий Крим", – сказав український лідер.

Водночас, слова глави Кремля про псевдореферендум на півострові Порошенко назвав "смішним".

Це не українці, не українська влада і народ, а вони провели референдум. Я думаю, що це є ще одним переконливим доказом незаконності анексії,

– додав Порошенко.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та господарем Кремля Володимиром Путіним. На переговорах вони обговорили "українську кризу", зокрема ситуацію на Донбасі та незаконну анексію Росією Криму.