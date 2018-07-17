Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: появилась реакция Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова главы Российской Федерации Владимира Путина о "референдуме" в Крыму на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала ICTV.

Читайте также: Встреча Трампа с Путиным: что изменится для Украины

Как известно, 16 июля президент РФ Владимир Путин во время совместной конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия провела на территории Крыма "референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН". Сам Трамп признал "референдум" незаконным.

Комментируя такие заявления, Порошенко подчеркнул, что считает хорошой позицию президента США о незаконности аннексии Крыма российской стороной.

"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине ... Например, чей Крым", – сказал украинский лидер.

В то же время, слова главы Кремля о псевдореферендуме на полуострове Порошенко назвал "смешным".

Это не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии,

– добавил Порошенко.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах обсудили "украинский кризис", в частности, ситуацию на Донбассе и незаконную аннексию Россией Крыма.