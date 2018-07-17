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Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: появилась реакция Порошенко

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Порошенко прокомментировал слова Путина о "референдуме" в Крыму
Порошенко прокомментировал слова Путина о "референдуме" в Крыму / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назвал "смешными" слова главы Российской Федерации Владимира Путина о "референдуме" в Крыму на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала ICTV.

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Как известно, 16 июля президент РФ Владимир Путин во время совместной конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Россия провела на территории Крыма "референдум в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН". Сам Трамп признал "референдум" незаконным.

Комментируя такие заявления, Порошенко подчеркнул, что считает хорошой позицию президента США о незаконности аннексии Крыма российской стороной.

"Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине ... Например, чей Крым", – сказал украинский лидер.

В то же время, слова главы Кремля о псевдореферендуме на полуострове Порошенко назвал "смешным".

Это не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии,
– добавил Порошенко.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. На переговорах обсудили "украинский кризис", в частности, ситуацию на Донбассе и незаконную аннексию Россией Крыма.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Дональд Трамп Новости США Референдум в Крыму Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Крыма Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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