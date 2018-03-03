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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко похвалил украинцев, что "прикрутили" отопление в домах

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Порошенко похвалил украинцев, что
Порошенко похвалил украинцев, что "прикрутили" отопление в домах / dniprograd.org

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за солидарность в критической ситуации. Речь идет о призыве временно снизить температуру в домах на 1 градус.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Я очень благодарен украинцам за солидарность, которую они проявили в критической ситуации. Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива", – отметил Порошенко.

И добавил, что по состоянию на утро субботы, 3 марта, есть резкое увеличение поставок газа в Украину из Польши, Словакии и Венгрии.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа. После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в одни из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих квартирах.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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