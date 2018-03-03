Порошенко похвалил украинцев, что "прикрутили" отопление в домах

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за солидарность в критической ситуации. Речь идет о призыве временно снизить температуру в домах на 1 градус.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Я очень благодарен украинцам за солидарность, которую они проявили в критической ситуации. Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива", – отметил Порошенко.

Я дуже дякую українцям за солідарність, яку вони виявили в критичній ситуації.



Відгукнувшись на заклик зменшити споживання газу, громадяни на 14% скоротили споживання блакитного палива. #Прикрути — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 березня 2018 р.

И добавил, что по состоянию на утро субботы, 3 марта, есть резкое увеличение поставок газа в Украину из Польши, Словакии и Венгрии.

Складна ситуація, яка виникла через дії «Газпрому», завдяки злагодженим діям українців та влади, - подолана.



Станом на ранок суботи ми маємо різке збільшення поставок газу з Польщі, Словаччини та Угорщини. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 березня 2018 р.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа. После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в одни из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих квартирах.