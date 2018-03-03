Порошенко похвалив українців, що "прикрутили" опалення в оселях

Президент України Петро Порошенко подякував українцям за солідарність у критичній ситуації. Мова йде про заклик тимчасово знизити температуру в домівках на 1 градус.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Я дуже дякую українцям за солідарність, яку вони виявили в критичній ситуації. Відгукнувшись на заклик зменшити споживання газу, громадяни на 14% скоротили споживання блакитного палива", – зазначив Порошенко.

Я дуже дякую українцям за солідарність, яку вони виявили в критичній ситуації.



Відгукнувшись на заклик зменшити споживання газу, громадяни на 14% скоротили споживання блакитного палива. #Прикрути — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 березня 2018 р.

І додав, що станом на ранок суботи, 3 березня, є різке збільшення поставок газу в Україну з Польщі, Словаччини та Угорщини.

Складна ситуація, яка виникла через дії «Газпрому», завдяки злагодженим діям українців та влади, - подолана.



Станом на ранок суботи ми маємо різке збільшення поставок газу з Польщі, Словаччини та Угорщини. — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 березня 2018 р.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу. Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.