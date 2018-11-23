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      Порошенко получил 60 миллионов гривен доходов: в АП дали объяснения

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      Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов
      Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко внес в свою декларацию 60 миллионов гривен (10 миллионов и 50 миллионов). ЭТИ деньги украинский гарант заработал как дивиденды, а они поступили на его счет от Фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

      Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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      Как пояснили в Администрации Президента, фонд "Прайм Эссетс Кэпита" руководит активами Порошенко, передает "Интерфакс-Украина". 

      Кроме того, в ведомстве отметили, что задекларированные суммы не являются связанными с ростом материального достатка, поскольку дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, поддержку украинской армии и тому подобное.

      Задекларированные дивиденды, поступающие теперь за период 2015-2018 годов, Петр Порошенко направит на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания Единой поместной православной церкви, развитие украинского языка. На политическую рекламу Порошенко тратит собственные средства, в отличие от многих других политических сил. В то же время из задекларированных 60 миллионов гривен Порошенко оплатил все налоги, включая военный сбор,
      – уверяют в АП.

      Также в Администрации заверили, что эта сумма не является связанной с доходами от продажи завода "Кузница на Рыбальском" (Киев), поскольку они еще не поступали на счет Порошенко как физического лица.

      "Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица их будет задекларировано. Из суммы поступлений военный сбор и подоходный налог будет оплачиваться по ставке, предусмотренной для дивидендов", – подытожили в ведомстве.

      Напомним, в начале ноября Петр Порошенко задекларировал 1,35 миллиона гривен как процентные доходы от вкладов в Международный инвестиционный банк. Всего за неполный 2018 год президент задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли, поэтому его доходы выросли почти в 8 раз.

      Теги: Новости Украины е-декларирование Деньги Петр Порошенко Новости политики
      Источник: 24 Канал
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