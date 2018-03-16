Порошенко посетил прифронтовую Катериновку: как это было (фото и видео)

Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправился в недавно освобожденное село Екатериновка, что в Луганской области

Во время визита Порошенко общался с мирными жителями поселка.

"Екатериновка стала символом мира. Вооруженные Силы освободили ее без единого выстрела. И сегодня здесь развевается украинский флаг. И мы никогда никому эту землю и этих людей не отдадим", — заявил Порошенко.

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Кроме того, Президент имел возможность пообщаться с военными на Донбассе.