Порошенко посетил прифронтовую Катериновку: как это было (фото и видео)
Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом отправился в недавно освобожденное село Екатериновка, что в Луганской области
Во время визита Порошенко общался с мирными жителями поселка.
"Екатериновка стала символом мира. Вооруженные Силы освободили ее без единого выстрела. И сегодня здесь развевается украинский флаг. И мы никогда никому эту землю и этих людей не отдадим", — заявил Порошенко.
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Кроме того, Президент имел возможность пообщаться с военными на Донбассе.
Источник: 24 Канал
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