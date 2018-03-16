Порошенко відвідав прифронтову Катеринівку: як це було (фото та відео)

Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відправився у нещодавно звільнене село Катеринівка, що у Луганській області

Під час візиту Порошенко спілкувався з мирними мешканцями селища.

"Катеринівка стала символом миру. Збройні Сили звільнили її без жодного пострілу. І сьогодні тут майорить український прапор. І ми ніколи нікому цю землю і цих людей не віддамо", – заявив Порошенко.

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Окрім того, Президент мав можливість поспілкуватися з військовими на Донбасі.