Порошенко відвідав прифронтову Катеринівку: як це було (фото та відео)
Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відправився у нещодавно звільнене село Катеринівка, що у Луганській області
Під час візиту Порошенко спілкувався з мирними мешканцями селища.
"Катеринівка стала символом миру. Збройні Сили звільнили її без жодного пострілу. І сьогодні тут майорить український прапор. І ми ніколи нікому цю землю і цих людей не віддамо", – заявив Порошенко.
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Окрім того, Президент мав можливість поспілкуватися з військовими на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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