13:41
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРИВАТБАНК

      Порошенко приехал голосовать на участок: фото и видео

      312 Читати новину українською
      Петр Порошенко с женой Мариной
      Петр Порошенко с женой Мариной / 24 канал

      Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на избирательный участок с семьей, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов.

      Порошенко отметил, что настроен победно, ведь "со всей семьей вернулись со службы Божьей, где получили огромное вдохновение от совместной молитвы и поддержки людей".

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

      Я горжусь тем, что в этом году организованы выборы. У нас свободное волеизъявление граждан. Мы имеем защищенную демократическую традицию. Именно это характеризует Украину как европейское государство,
      – сказал Порошенко после голосования.

      Он отметил, что за 5 лет Украина сделала огромный прогресс в интеграции и возвращение нации в семью европейских народов.

      "Я твердо убежден, что во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш европейский прогресс и главное – евроатлантическая интеграция – не то, чтобы не был остановлен – мы точно этого никому не позволим, и чтобы мы даже не приостанавливали путь наших реформ – европейских и евроатлантических", – подчеркнул президент.

      Он подчеркнул, что то, что происходит вокруг президентских выборов, – не смешно.

      "Главное – чтобы потом не было больно", – добавил кандидат.

      Порошенко проголосовал на выборах во втором туре: фото 24 канала

      На участке произошел и небольшой курьез. Порошенко подарил ручку одному из членов комиссии, потому что свою они не могли найти.

      Другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский тоже уже успел проголосовать в Киеве. Однако без инцидентов не обошлось. Одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".

      blog_ava
      Вербное воскресенье 2019: дата праздника, что можно и нельзя делать в этот день
      сегодня
      55814
      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що таке Україна?
      сегодня , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 550
      "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      сегодня , 10:48 "Пока есть такая возможность": известные украинцы призвали проголосовать на выборах президента
      Світлана Попова 1580
      Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      сегодня , 10:17 Продажа голоса на выборах президента: какое наказание грозит
      2359
      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      сегодня , 08:42 Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"
      Злой Одессит 3946
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:21 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      5505
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Дебаты на НСК "Олимпийском": полиция озвучила главные требования к зрителям
       18 апреля , 15:46
      Ярмоленко сыграл 64 минуты в матче против Ипсвича
       28 июля 2018 , 19:10
      Спаситель Шахтера в матче с Десной откровенно прокомментировал игру
       20 октября 2018 , 11:03
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук