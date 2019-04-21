Порошенко приехал голосовать на участок: фото и видео

Кандидат в президенты Петр Порошенко прибыл на избирательный участок с семьей, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов.

Порошенко отметил, что настроен победно, ведь "со всей семьей вернулись со службы Божьей, где получили огромное вдохновение от совместной молитвы и поддержки людей".

Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

Я горжусь тем, что в этом году организованы выборы. У нас свободное волеизъявление граждан. Мы имеем защищенную демократическую традицию. Именно это характеризует Украину как европейское государство,

– сказал Порошенко после голосования.

Он отметил, что за 5 лет Украина сделала огромный прогресс в интеграции и возвращение нации в семью европейских народов.

"Я твердо убежден, что во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш европейский прогресс и главное – евроатлантическая интеграция – не то, чтобы не был остановлен – мы точно этого никому не позволим, и чтобы мы даже не приостанавливали путь наших реформ – европейских и евроатлантических", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что то, что происходит вокруг президентских выборов, – не смешно.

"Главное – чтобы потом не было больно", – добавил кандидат.

Порошенко проголосовал на выборах во втором туре: фото 24 канала

На участке произошел и небольшой курьез. Порошенко подарил ручку одному из членов комиссии, потому что свою они не могли найти.

Другой кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский тоже уже успел проголосовать в Киеве. Однако без инцидентов не обошлось. Одна из активисток Femen встретила кандидата в президенты на месте с криками: "Хватит насиловать страну".