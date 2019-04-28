Порошенко принял участие в пасхальных богослужениях в двух храмах Киева: фото

Действующий украинский президент Петр Порошенко принял участие в Пасхальных богослужениях. Вместе с женой Мариной гарант посетил в Киеве Свято-Михайловский собор и Патриарший собор Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Вечером 27 апреля в Свято-Михайловском соборе Порошенко вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания сначала приняли участие в крестном ходе. После этого продолжилось праздничное богослужение в храме. Пасхальный канон в соборе правил предстоятель ПЦУ Епифаний.

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А уже утром 28 апреля Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в пасхальном богослужении в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Праздничное богослужение правил глава УГКЦ блаженнейший Святослав.

Порошенко на Пасху посетил православный и греко-католический храмы

В праздник Воскресения Христова в молитвах мы вспоминаем наших воинов, так как благодаря им имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах также наших пленных и заложников во вражеских тюрьмах. Помолимся и за тех, кто потерял близких людей, кто испытал беду от российской агрессии,

– отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

В то же время он с верой процитировал слова Тараса Шевченко: "Дела добрых обновятся, дела злых погибнут!"

"Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!"– подытожил Порошенко.

На прошлой неделе перед голосованием на выборах Петр Порошенко также ходил в церковь, правда делал это не по случаю выборов, а по случаю – Вербного воскресенья или праздника Входа Господня в Иерусалим. Торжественная литургия прошла в Михайловском соборе Киева.