Порошенко взяв участь у великодніх богослужіннях у двох храмах Києва: фото

Чинний український президент Петро Порошенко взяв участь у Великодніх богослужіннях. Разом із дружиною Мариною гарант відвідав у Києві Свято-Михайлівський собор і Патріарший собор Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Увечері 27 квітня у Свято-Михайлівському соборі Порошенки разом з вірянами у супроводі митрополита Київського та всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія спершу взяли участь у хресній ході. Після цього продовжилося святкове богослужіння у храмі. Пасхальний канон у соборі відправив предстоятель ПЦУ Епіфаній.

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А вже уранці 28 квітня Порошенко також разом з дружиною Мариною взяв участь у великодньому богослужінні у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Святкове богослужіння відправив очільник УГКЦ блаженніший Святослав.

Порошенко на Великдень відвідав праославний і греко-католицький храми

У свято Воскресіння Христового у молитвах ми згадуємо наших воїнів, бо завдяки їм маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів. Згадаймо у своїх молитвах також наших полонених і заручників у ворожих тюрмах. Помолимося і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії,

– зауважив Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас він із вірою процитував слова Тараса Шевченка: "Діла добрих оновляться, діла злих загинуть!"

"Усім українцям у день Христового Воскресіння бажаю радості, щастя й добробуту!" – підсумував Порошенко.

Минулого тижня перед голосуванням на виборах Петро Порошенко також ходив до церкви, щоправда робив це не з нагоди виборів, а з нагоди – Вербної неділі або свята Входу Господнього в Єрусалим. Урочиста літургія пройшла у Михайлівському соборі Києва.