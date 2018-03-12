Порошенко призвал направить на Донбасс вторую миссию послов Евросоюза
Президент Украины Петр Порошенко попросил Евросоюз направить на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС.
Об этом он заявил на совместной с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини пресс-конференции, сообщает "РБК-Украина".
"Я обратился к госпоже высокого представителя ЕС с предложением направить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета по политике безопасности ЕС", — сказал Порошенко.
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Президент подчеркнул, что миссия должна воочию увидеть, как Россия выполняет свою часть минских договоренностей.
К слову, первая миссия послов комитета по политике безопасности ЕС на Донбассе была в сентябре 2015 года.
Источник: 24 Канал
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