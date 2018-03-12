Порошенко закликав скерувати на Донбас другу місію послів Євросоюзу

Президент України Петро Порошенко попросив Євросоюз скерувати на Донбас другу місію послів комітету з політики безпеки ЄС.

Про це він заявив на спільній з віце-президентом Єврокомісії Федерікою Могеріні прес-конференції, повідомляє "РБК-Україна".

"Я звернувся до пані високого представника ЄС з пропозицією направити найближчим часом на Донбас другу місію послів комітету з політики безпеки ЄС", – сказав Порошенко.

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Президент наголосив, що місія повинна на власні очі побачити, як Росія виконує свою частину мінських домовленостей.

До слова, перша місія послів комітету з політики безпеки ЄС на Донбасі була у вересні 2015 року.