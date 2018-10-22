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      Порошенко пытается не дать Гройсману пропиариться перед выборами, – Лещенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Накануне президентских выборов ради своего пиара Петр Порошенко втянул парламент. Так, чтобы ускорить получение Томоса до выборов, он пообещал щедрый подарок от имени государства – передать Константинопольскому патриархату Андреевскую церковь.

      Для этого парламент в четверг, 18 октября, мгновенно принял закон, зарегистрированный накануне, рассказывает нардеп Сергей Лещенко в своем блоге "Честная политика".

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      Как отмечает депутат, на самом деле для такой передачи Вселенскому патриарху закона не требуется. Во-первых, решение о передаче в пользование одного конкретного объекта государственной собственности является правовым актом индивидуального характера. А потому не может быть предметом закона, который должен регулировать общественные отношения.

      Во-вторых же, передача конкретных объектов не является полномочиями Верховной Рады.

      Такое решение должен біл принимать Кабмин, но Порошенко не хотел давать повод для пиара своему конкуренту Владимиру Гройсману. А также – само голосование парламентом, а не кулуарно на Кабмине, дает дополнительные бонусы для пиар-стратегии Порошенко,
      – отмечает Лещенко.

      По его словам, такое самоустранение Порошенко от ответственности происходит на фоне разочарования как у жителей Украины, так и международных партнеров, которіе сплотились вокруг нашей страны в последние годы из-за российской агрессии на востоке Украины и в Крыму. Согласно последней социологии, 70% граждан Украины считают, что страна движется в неправильном направлении.

      На самом деле, то, что происходит, имеет простое объяснение: после свержения режима Януковича власть в государстве захватили политики с теми же ценностями, что и предыдущий президент-беглец, но лучшим знанием английского языка,
      считает нардеп.

      Он добавил, что ответ на вопрос о том, как избежать реванша, лежит не в плоскости победы одного из кандидатов. На самом деле, реванш происходит ежедневно, с каждым украденным миллионом долларов из бюджета, для пополнения которого Украина просит международной помощи у США и финансовых организаций. В этих условиях Украина нуждается не только в новом президенте, но и реформах, которые позволят возникнуть сильным институтам, которые будут действовать по всему фронту.

      Полный выпуск "Честной политики" за 22 октября 2018 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Видеоблоги Выборы Президента 2019 Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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