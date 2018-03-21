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Порошенко рассказал, когда Украина станет членом НАТО

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Украина может стать членом НАТО в ближайшем десятилетии
Украина может стать членом НАТО в ближайшем десятилетии / Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина планирует стать членом Североатлантического альянса в ближайшие десять лет.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

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Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом Альянса,
– подчеркнул Порошенко.

По его словам, вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России. Ведь, комментируя аннексию Крыма Москвой в 2014 году, украинский лидер подчеркнул, что сейчас Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности "не существует альтернативы сильному НАТО".

Кроме того, Порошенко настоял, что после предоставления Украине статуса "страны-аспиранта", теперь нужен план действий для обретения полного членства в НАТО.

"Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года", – сказал Президент.

Он также добавил, что Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.

Напомним, 10 марта НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта. Страны-аспиранты – это государства, которые заявили о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Они получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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