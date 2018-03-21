Порошенко розповів, коли Україна стане членом НАТО

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна планує стати членом Північноатлантичного альянсу у найближчі десять років.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt.

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Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством у НАТО. Наша мета – у наступному десятиріччі стати членом Альянсу,

– наголосив Порошенко.

За його словами, разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні, а держави НАТО могли би повчитися в України, як протистояти Росії. Адже, коментуючи анексію Криму Москвою у 2014 році, український лідер підкреслив, наразі Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни і тому для системи глобальної безпеки "не існує альтернативи сильному НАТО".

Окрім того, Порошенко наполіг, що після надання Україні статусу "країни-аспіранта", тепер потрібен план дій для набуття повного членства в НАТО.

"Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року", – сказав Президент.

Він також додав, що Україна прагне "якнайшвидше" виконати всі вимоги для членства в НАТО і ЄС.

Нагадаємо, 10 березня НАТО надало Україні статус країни-аспіранта. Країни-аспіранти – це держави, які заявили про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Вони отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.