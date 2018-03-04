Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что почти 500 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с начала его действия.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс граждан,
– говорится в сообщении Порошенко.
И рассказал о своем отношении относительно прогнозов прекращения безвизового режима со странами Европейского союза.
"Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановление безвиза. Это тот же круг "прогнозистов", которые предсказали, что нам его и не дадут", – написал Порошенко.
Источник: 24 Канал
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