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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Порошенко розповів скільки українців скористалися безвізом

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Порошенко назвав цифру, скільки українців скористалися безвізом
Порошенко назвав цифру, скільки українців скористалися безвізом / unian.info

Президент України Петро Порошенко заявив, що майже 500 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з початку його дії.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян,
– йдеться у повідомленні Порошенка.

І розповів про своє ставлення щодо прогнозів припинення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

"Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його й не нададуть", – написав Порошенко.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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