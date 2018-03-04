Порошенко розповів скільки українців скористалися безвізом
Президент України Петро Порошенко заявив, що майже 500 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з початку його дії.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
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Зміни в Україні помітили та оцінили у світі: про це свідчить старт безвізового режиму, яким вже скористалися майже 500 тис громадян,
– йдеться у повідомленні Порошенка.
І розповів про своє ставлення щодо прогнозів припинення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.
"Не слухайте тих, хто намагається накаркати призупинення безвізу. Це – те ж саме коло "прогнозистів", які пророчили, що нам його й не нададуть", – написав Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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