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      Порошенко рассказал, зачем лично встречался с лидером "Оппоблока" Новинским

      241 Читати новину українською
      Вадим Новинский
      Вадим Новинский / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свою встречу и разговор с народным депутатом, руководителем фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Вадимом Новинским.

      Об этом он рассказал 16 декабря на пресс-конференции по созданию Украинской поместной автокефальной православной церкви.

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      Порошенко подтвердил, что общался с Новинским накануне 14 октября.

      Напомним, в Киеве на Софийской площади состоялись торжества ко Дню защитника Украины, а также празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Предстоятели всех украинских конфессий молились за украинское войско и за создание в Украине единой поместной церкви.

      Общался, потому что знал, что они планируют привезти титушок. И лично предупредил – потому что это дело государственно значения – что тогда мы будем реагировать, если хоть один оплаченный автобус титушок появится возле Лавры. В то же время я как президент обратился к командующему Национальной гвардии или к Министру внутренних дел. Что я и сделал. Чтобы выставить столько сил, (сколько надо – 24 канал) для обеспечения порядка,
      – отметил президент.

      Порошенко подчеркнул, что только государство должно иметь монополию для применения силы, ведь в противном случае – можно разрушить государство. "И как вы видите, 14 октября так же, как и 15 декабря, эти месседжи были услышаны", – добавил президент.

      Стоит отметить, что Нацагентство по предупреждению коррупции нашло нарушения в декларации Вадима Новинского. Оказалось, что он "забыл" задекларировать четыре компании.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Единая поместная церковь Титушки Томос Оппозиционный блок Вадим Новинский
      Источник: 24 канал
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