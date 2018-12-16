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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Порошенко розповів, навіщо особисто зустрічався з лідером "Опоблоку" Новинським

      1144 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко прокоментував свою зустріч і розмову з народним депутатом, керівником фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадимом Новинським.

      Про це він розповів 16 грудня на прес-конференції щодо створення Української помісної автокефальної православної церкви.

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      Порошенко підтвердив, що спілкувався з Новинським напередодні 14 жовтня.

      Нагадаємо, у Києві на Софійській площі відбулися урочистості до Дня захисника України, а також свята Покрови Пресвятої Богородиці. Предстоятелі всіх українських конфесій молилися за українське військо і за створення в Україні Єдиної помісної церкви.

      Спілкувався, тому що знав, що вони планують привезти тітушок. І особисто попередив – бо це є справа державно значення – що тоді ми будемо реагувати, якщо хоч один сплачений автобус тітушок з’явиться біля Лаври. В той же час я як президент звернувся до командувача Національної гвардії або до Міністра внутрішніх справ. Що я і зробив. Щоб виставити стільки сил, (скільки треба – 24 канал) для забезпечення порядку,
      – зазначив президент.

      Порошенко підкреслив, що лише держава повинна мати монополію для застосування сили, адже в іншому випадку – можна зруйнувати державу. "І як ви бачите, 14 жовтня так само, як і 15 грудня, ці меседжі були почуті", – додав президент. 

      Варто зазначити, що Нацагентство з питань запобігання корупції знайшло порушення в декларації Вадима Новинського. Виявилося, що він "забув" задекларувати чотири компанії.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Новини політики Петро Порошенко Президент України Вадим Новинський Опозиційний блок Томос Тітушки
      Джерело: 24 канал
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