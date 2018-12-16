Порошенко розповів, навіщо особисто зустрічався з лідером "Опоблоку" Новинським

Президент України Петро Порошенко прокоментував свою зустріч і розмову з народним депутатом, керівником фракції "Опозиційного блоку" в парламенті Вадимом Новинським.

Про це він розповів 16 грудня на прес-конференції щодо створення Української помісної автокефальної православної церкви.

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Порошенко підтвердив, що спілкувався з Новинським напередодні 14 жовтня.

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі відбулися урочистості до Дня захисника України, а також свята Покрови Пресвятої Богородиці. Предстоятелі всіх українських конфесій молилися за українське військо і за створення в Україні Єдиної помісної церкви.

Спілкувався, тому що знав, що вони планують привезти тітушок. І особисто попередив – бо це є справа державно значення – що тоді ми будемо реагувати, якщо хоч один сплачений автобус тітушок з’явиться біля Лаври. В той же час я як президент звернувся до командувача Національної гвардії або до Міністра внутрішніх справ. Що я і зробив. Щоб виставити стільки сил, (скільки треба – 24 канал) для забезпечення порядку,

– зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що лише держава повинна мати монополію для застосування сили, адже в іншому випадку – можна зруйнувати державу. "І як ви бачите, 14 жовтня так само, як і 15 грудня, ці меседжі були почуті", – додав президент.

Варто зазначити, що Нацагентство з питань запобігання корупції знайшло порушення в декларації Вадима Новинського. Виявилося, що він "забув" задекларувати чотири компанії.