Порошенко резко высказался о "Северном потоке-2" и предложил Германии альтернативу

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2" и назвал проект "политической взяткой за лояльность к России".

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью украинского лидера немецкой газете Handelsblatt.

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Извините за резкие слова, но Северный поток-2 – это политическая взятка за лояльность к России,

– заявил Порошенко.

Также, украинский глава назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "непоправимый вред".

Он уверен, что у газопровода нет экономически оправданного основания, а транзит газа через Украину будет стоить Германии намного дешевле и может быть легко и выгодно модернизирован.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", – сказал Президент.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ).