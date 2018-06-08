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Порошенко считает, что ООС намного эффективнее чем АТО

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ООС эффективнее по сравнению с АТО – Порошенко
ООС эффективнее по сравнению с АТО – Порошенко / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Операция объединенных сил на востоке Украины намного эффективнее чем Антитеррористическая операция, проводившаяся ранее.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Президент выразил свои убеждения в ходе встречи со студентами-юристами в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Неужели вы не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько эффективнее Операция объединенных сил по сравнению с АТО?,
– сказал Петр Порошенко.

По словам президента, это связано с тем, что Операция объединенных сил предоставляет военным больше прав.

Порошенко отметил, что политика восстановления украинского суверенитета проводиться шаг за шагом. Президент заверил, что Донбасс, несомненно, никогда не будет российским.

Напомним, 30 апреля 2018 президент Петр Порошенко заявил, что в Украине официально завершилась Антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях, которая началась 13 апреля 2014. Следовательно, на смену АТО официально пришла Операция Объединенных сил.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко АТО Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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