Закон об Антикоррупционном суде: Порошенко дал наставления своей фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко призвал свою фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде. Произошло это на встрече главы государства с представителями политсилы.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Встреча президента с фракцией БПП. Президент призвал фракцию поддержать закон об Антикоррупционном суд,е который нужен прежде всего Украине, а не только нашим партнерам. Закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, потому что Украина – суверенное государство, и также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии,

– отметила парламентарий.

По ее словам, президент также напомнил, что согласно регламенту, он смог подать проект вышеуказанного закона после того, как парламент с сотой попытки таки отозвал законопроект об антикоррупционном суд от оппозиционеров. Как подчеркнул гарант, этот документ получил сокрушительный вывод Венецианской комиссии, но оппозиционеры блокировали отзыв этого закона, поэтому Украина потеряла время: много месяцев и недель.

"Сегодня, 7 июня, мы все должны проголосовать за", – добавила Геращенко.