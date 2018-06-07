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Закон об Антикоррупционном суде: Порошенко дал наставления своей фракции БПП

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Президент Украины Петр Порошенко призвал свою фракцию БПП поддержать закон об Антикоррупционном суде. Произошло это на встрече главы государства с представителями политсилы.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Встреча президента с фракцией БПП. Президент призвал фракцию поддержать закон об Антикоррупционном суд,е который нужен прежде всего Украине, а не только нашим партнерам. Закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, потому что Украина – суверенное государство, и также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии,
– отметила парламентарий.

По ее словам, президент также напомнил, что согласно регламенту, он смог подать проект вышеуказанного закона после того, как парламент с сотой попытки таки отозвал законопроект об антикоррупционном суд от оппозиционеров. Как подчеркнул гарант, этот документ получил сокрушительный вывод Венецианской комиссии, но оппозиционеры блокировали отзыв этого закона, поэтому Украина потеряла время: много месяцев и недель.

"Сегодня, 7 июня, мы все должны проголосовать за", – добавила Геращенко.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Антикоррупционный суд Петр Порошенко Законодательство Блок Петра Порошенко Законопроект Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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