Закон про Антикорупційний суд: Порошенко дав настанови своїй фракції БПП

Президент України Петро Порошенко закликав свою фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд. Сталося це на зустрічі очільника держави з представниками політсили.

Про це на сповістила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Зустріч президента з фракцією БПП. Президент закликав фракцію підтримати закон про Антикорупційний суд, який потрібен перш за все Україні, а не тільки нашим партнерам. Закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна – суверенна держава, й також враховувати позиції та рекомендації Венеціанської комісії,

– зазначила парламентарка.

За її словами, президент також нагадав, що згідно з регламентом, він зміг подати проект вищезазначеного закону після того, як парламент з сотої спроби таки відкликав законопроект про антикорупційний суд від опозиціонерів. Як підкреслив гарант, цей документ отримав нищівний висновок Венеціанської комісії, але опозиціонери блокували відкликання цього закону, відтак Україна втратила час: багато місяців і тижнів.

"Сьогодні, 7 червня, маємо всі проголосувати за", – додала Геращенко.