Закон про Антикорупційний суд: Порошенко дав настанови своїй фракції БПП
Президент України Петро Порошенко закликав свою фракцію БПП підтримати закон про Антикорупційний суд. Сталося це на зустрічі очільника держави з представниками політсили.
Про це на сповістила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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Зустріч президента з фракцією БПП. Президент закликав фракцію підтримати закон про Антикорупційний суд, який потрібен перш за все Україні, а не тільки нашим партнерам. Закон має відповідати в першу чергу Конституції України, бо Україна – суверенна держава, й також враховувати позиції та рекомендації Венеціанської комісії,
– зазначила парламентарка.
За її словами, президент також нагадав, що згідно з регламентом, він зміг подати проект вищезазначеного закону після того, як парламент з сотої спроби таки відкликав законопроект про антикорупційний суд від опозиціонерів. Як підкреслив гарант, цей документ отримав нищівний висновок Венеціанської комісії, але опозиціонери блокували відкликання цього закону, відтак Україна втратила час: багато місяців і тижнів.
"Сьогодні, 7 червня, маємо всі проголосувати за", – додала Геращенко.
Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.