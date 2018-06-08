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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко вважає, що ООС набагато ефективніша ніж АТО

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ООС ефективніша у порівнянні з АТО – Порошенко
ООС ефективніша у порівнянні з АТО – Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко вважає, що Операція об'єднаних сил на сході України набагато ефективніша ніж Антитерористична операція, що проводилася раніше.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Президент висловив свої переконання під час зустрічі зі студентами-юристами в Києвському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Невже ви не помічаєте, як змінилися інформаційні зведення з фронту? Невже ви не помітили, наскільки ефективнішою є Операція об’єднаних сил у порівнянні з АТО?,
– сказав Петро Порошенко.

Зі слів президента, це пов'язано з тим, що Операція об'єднаних сил надає військовим більше прав.

Порошенко зауважив, що політика відновлення українського суверенітету проводитиметься крок за кроком. Президент запевнив, що Донбас, безсумнівно, ніколи не буде російським.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року президент Петро Порошенко заявив, що в Україні офіційно завершилася Антитерористична операція в Донецькій та Луганській областях, яка розпочалася 13 квітня 2014 року. Відтак, на зміну АТО офіційно прийшла Операція Об’єднаних сил.

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Петро Порошенко АТО
Джерело: 24 Канал
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