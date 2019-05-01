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      Порошенко снял санкции с завода Приднестровья по просьбе премьера Молдовы, – СМИ

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      Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья, – СМИ
      Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья, – СМИ / Фото из открытых источников

      Молдавский металлургический завод – один из основных налогоплательщиков непризнанной республики Приднестровье. В 2018 году он попал под украинские санкции, однако уже в 2019 санкции сняли – поспособствовать этому мог Петр Порошенко.

      Порошенко включил завод в список санкций на три года, пишет издание RISE Moldova в совместном со "Схемами" материале.

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      Однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо этого завода значится кишиневская компания Novastal prim.

      В распоряжении RISE Moldova и украинского проекта "Схемы" оказалась копия письма премьер-министра Молдовы Павла Филиппа за 7 марта. Письмо адресовано Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману. В нем Филипп просит исключить ММЗ из списка санкций, а также остановить антидемпинговое расследование против завода.

      На вопросы журналистов в СНБО Украины ответили, что решение о выводе завода из-под санкций мотивировано предложением СБУ. Между тем в СБУ заявили, что инициатива принадлежит Администрации Президента.


      Премьер Молдовы написал Порошенко письмо с просьбой/ Источник: rise.md

      Отметим, молдавский металлургический завод (ММЗ) — единственный в Молдове завод, который перерабатывает металлолом и является одним из "бюджетообразующих предприятий" так называемой "ПМР" – непризнанной Приднестровской Молдавской республики.


      Фрагмент документа/ Источник: rise.md

      Что такое так называемая "ПМР"? Это преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной части Молдовы. Самопровозглашенную "независимость" Приднестровья не признал никто в мире.

      Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда участвовали не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной частью Молдовы была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

      blog_ava
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      Теги: Санкции Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Приднестровье Молдова
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