Порошенко снял санкции с завода Приднестровья по просьбе премьера Молдовы, – СМИ

Молдавский металлургический завод – один из основных налогоплательщиков непризнанной республики Приднестровье. В 2018 году он попал под украинские санкции, однако уже в 2019 санкции сняли – поспособствовать этому мог Петр Порошенко.

Порошенко включил завод в список санкций на три года, пишет издание RISE Moldova в совместном со "Схемами" материале.

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Однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо этого завода значится кишиневская компания Novastal prim.

В распоряжении RISE Moldova и украинского проекта "Схемы" оказалась копия письма премьер-министра Молдовы Павла Филиппа за 7 марта. Письмо адресовано Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману. В нем Филипп просит исключить ММЗ из списка санкций, а также остановить антидемпинговое расследование против завода.

На вопросы журналистов в СНБО Украины ответили, что решение о выводе завода из-под санкций мотивировано предложением СБУ. Между тем в СБУ заявили, что инициатива принадлежит Администрации Президента.



Премьер Молдовы написал Порошенко письмо с просьбой/ Источник: rise.md

Отметим, молдавский металлургический завод (ММЗ) — единственный в Молдове завод, который перерабатывает металлолом и является одним из "бюджетообразующих предприятий" так называемой "ПМР" – непризнанной Приднестровской Молдавской республики.



Фрагмент документа/ Источник: rise.md

Что такое так называемая "ПМР"? Это преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной части Молдовы. Самопровозглашенную "независимость" Приднестровья не признал никто в мире.



Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда участвовали не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной частью Молдовы была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.