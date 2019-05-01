20:34
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Порошенко зняв санкції із заводу Придністров'я на прохання прем'єра Молдови, – ЗМІ

      797 Читать новость на русском
      Прем'єр Молдови вмовив Порошенка зняти санкції з заводу Придністров'я, – ЗМІ
      Прем'єр Молдови вмовив Порошенка зняти санкції з заводу Придністров'я, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Молдовський металургійний завод – один із основних платників податків невизнаної республіки Придністров'я. У 2018 році він потрапив під українські санкції, однак вже у 2019 санкції зняли – посприяти цьому міг Петро Порошенко.

      Порошенко включив завод до списку санкцій на три роки, пише видання RISE Moldova у спільному зі "Схемами" матеріалі.

      Читайте також: Порошенко звільнив посла України у Молдові

      Однак 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість цього заводу значиться кишинівська компанія Novastal prim.

      У розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа прем'єр-міністра Молдови Павела Філіпа від 7 березня. Лист адресований Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману. У ньому Філіп просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.

      На питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення заводк з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ. Натомість у СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації Президента.


      Прем'єр Молдови написав лист із проханням Порошенку/ Джерело: rise.md

      Зазначимо, молдавський металургійний завод (ММЗ) — єдиний в Молдові завод, який переробляє металобрухт і є одним з "бюджетоутворюючих підприємств" так званої "ПМР" – невизнаної Придністровської Молавської республіки.


      Фрагмент документу/ Джерело: rise.md

      Що таке так звана "ПМР"?Це переважно російськомовний регіон, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто у світі.

      Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь не окремі бійці, а цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двосторонньою російсько-молдовською угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови було розпочато миротворчу операцію з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.

      blog_ava
      5 типових помилок в інтер'єрі, які роблять квартиру незатишною
      сьогодні
      3353
      Теги: Санкції Новини України Новини політики Молдова Придністров'я Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сьогодні , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 840
      П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      сьогодні , 16:02 П’ять років трагедії 2 травня: кого покарано і чого очікувати в Одесі?
      Інна Жолобович 979
      "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      сьогодні , 15:01 "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      Злой Одессит 3745
      Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      сьогодні , 14:00 Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      Сергій Лещенко 4812
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сьогодні , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 1210
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук