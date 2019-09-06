Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо него пришел его адвокат Игорь Головань и заявил, что Порошенко не пришел из-за того, что повестка вручена с нарушением установленных сроков.

Согласно закону, это является уважительной причиной для неявки на допрос, подчеркнул Игорь Головань в комментарии журналистам.

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По его словам, на нынешнем допросе должен был обсуждаться вопрос возможного вмешательства пятого президента в деятельность судебных органов. Это дело связано с заявлением судей относительно решения о национализации "ПриватБанка".

Кроме того, журналисты спросили у юриста, когда Петр Порошенко в следующий раз придет на допрос в Государственное бюро расследований.

Говорят, что если хочешь насмешить Бога, то нужно рассказать ему о своих планах. Работники ГБР все время о своих планах рассказывают, а я не буду,

– коротко ответил адвокат.

Какие еще дела ГБР расследует против Петра Порошенко?Ранее Порошенко уже вызвали на допрос по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения председателя одного из местных райгосадминистраций Николаевской области. В нем говорится о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственного значения.



ГБР также расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбацком". По версии следствия, при продаже завода могло иметь место отмывание средств.



Кроме того, экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.