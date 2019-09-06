Порошенко знову не прийшов на допит до ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко в черговий раз не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Замість нього прийшов його адвокат Ігор Головань та заявив, що Порошенко не прийшов через те, що повістка вручена з порушенням встановлених термінів.

Згідно з законом, це є поважною причиною для неявки на допит, підкреслив Ігор Головань у коментарі журналістам.

Цікаво: Чи посадять Порошенка після зняття депутатської недоторканності

За його словами, на нинішньому допиті мало обговорюватися питання можливого втручання п'ятого президента у діяльність судових органів. Ця справа пов'язаназ з заявою суддів щодо рішення про націоналізацію "ПриватБанку".

Крім того, журналісти запитали у юриста, коли Петро Порошенко наступного разу прийде на допит у Державне бюро розслідувань.

Кажуть, що коли хочеш насмішити Бога, то потрібно розповісти йому про свої плани. Працівники ДБР весь час про свої плани розповідають, а я не буду,

– коротко відповів адвокат.

Які ще справи ДБР розслідує проти Петра Порошенка?Раніше Порошенка вже викликали на допит у справі щодо зловживання владою під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих райдержадміністрацій Миколаївської області. У ньому мовиться про зарахування 1,5 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення до земель запасу державного значення.



ДБР також розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському". За версією слідства, під час продажу заводу могло мати місце відмивання коштів.



Крім того, ексзаступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.