Порошенко собирает депутатов на неофициальную встречу, – нардеп

Президент Украины Петр Порошенко пригласил народных депутатов на неформальную встречу. Эта встреча назначена на четверг, 6 августа.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

"Сегодня состоится неформальная встреча с президентом. Я не знаю, в ресторане не в ресторане", – сказал народный депутат.

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Отвечая на вопрос, будут ли присутствовать на встрече с Порошенко правоохранители, Гончаренко отметил, что приглашены только народные депутаты Украины.

"Насколько я знаю, говорится только о депутатах", – добавил он.

При этом Гончаренко не уточнил, состоится встреча в Киеве или за пределами города.

"Мы едем туда автобусом", – добавил политик.

По словам источников "Украинской правды", встреча будет касаться начала политического сезона и предстоящей избирательной кампании.

"О месте и времени скажут потом, чтобы журналистам никто не слил", – отметил собеседник издания.

К слову, глава Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Украины Рефат Чубаров призвал провести специальное заседание СНБО и обсудить ситуацию с химическим выбросом, который произошел в оккупированном Крыму.