Порошенко сообщил, опасных действий следует ожидать от России
В сложившейся ситуации существует высокая вероятность опасности вмешательства России в украинские выборы.
Об этом Президент Петр Порошенко рассказал в интервью Financial Times, сообщает пресс-служба АП.
"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей", – сказал Порошенко.
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По словам Президента, Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.
Порошенко добавил, что Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях. Именно поэтому, как пояснил Президент, в Украине прекратили российское телевещание и российские социальные медиа.
Потому что Россия использует их для пропагандистской войны,
– добавил глава государства.